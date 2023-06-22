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15:21, 22 июня 2023Путешествия

На океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа с туристами

Береговая охрана США: на океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Фото: ABACA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глубоководные беспилотные аппараты, направленные в Атлантику для поиска пропавшего туристического батискафа, достигли океанского дна. Об этом пишет BBC со ссылкой на Береговую охрану США.

Первым поиски батискафа начало вести канадское судно Horizon Arctic. Также в спасательной операции задействован робот-разведчик Victor 6000, который эксплуатируется с французского исследовательского судна Atalante.

При этом отмечается, что найти батискаф пока не удается.

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    Фариза Бацазова
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