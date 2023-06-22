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15:34, 22 июня 2023Моя страна

Семь птенцов редких балобанов из Тульской области передали в алтайский нацпарк

Семь редких соколят из Тульской области передали Салюйгемскому нацпарку на Алтае

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock / Fotodom

В Сайлюгемский национальный парк передали семь редких соколят-балобанов из Тульской области. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Алтай.

Птенцов планируется выпустить в дикую природу, однако сначала их будут держать в хеках, закрытых ящиках на высоких ножках. Соколята могут провести там от трех недель до месяца, их будут кормить таким образом, чтобы они не видели людей.

Соколят передал региональный общественный фонд охраны диких птиц в рамках программы по восстановлению популяции редких птиц, истребленных в 1990-е годы браконьерами. Всего за 2021 и 2022 годы были выпущены на свободы 24 птицы.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка Алханай в Забайкальском крае впервые обнаружили гнездо редкой птицы дрофы. Специалисты смогли сфотографировать гнездо с двумя яйцами, когда самка отсутствовала. Дрофа занесена в Красную книгу международного союза охраны природы, а также в Красные книги многих государств, в том числе России, как уязвимый вид.

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    Сергей Истомин
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