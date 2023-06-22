Модель Victoria's Secret показала тело в купальнике

Модель Victoria's Secret Келли Гейл показала тело в купальнике бронзового цвета

Шведская модель Келли Гейл поделилась роликом в откровенном образе и восхитила пользователей сети. Cоответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица бренда Victoria's Secret опубликовала видео, на котором показала свое купание в холодном озере. На размещенных кадрах знаменитость выходит из водоема в бикини бронзового цвета, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом ее волосы распущены, а на лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на женщине колье и небольшие серьги.

«Все круто, но чертовски холодно», — подписала модель пост. Подписчики оценили внешний вид Гейл в комментариях. «Красивый купальник и ты», «Красотка», «Лучшая», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Выглядишь потрясающе», «Идеальное тело», — высказывались многочисленные поклонники звезды.

Ранее в июне Бритни Спирс пришла в спортивный зал в ночной рубашке и подверглась критике в сети. Знаменитость пришла на тренировку к супругу Сэму Асгари в кружевном платье из атласа розового цвета, выбрав в качестве обуви туфли на высоком каблуке.