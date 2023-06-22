Перспективы возобновления зерновой сделки при ее приостановке оценили

Политолог Леви допустил возобновление зерновой сделки после ее приостановки

Переговоры о возобновлении зерновой сделки в случае ее прекращения могут быть возобновлены, причем, по инициативе стран Запада. Вместе с тем, соблюдение условий России возможно только в случае изменения политического вектора. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Если говорить объективно, то, конечно, ситуация, когда у вас на руках товар, который особо не продается, кажется достаточно плохой, — заметил Леви. — Ведь российские удобрения, сельскохозяйственная продукция тоже относятся к зерновой сделке, именно эта часть практически не выполняется со стороны западных партнеров. Если никаких телодвижений в этом направлении не будет, то не будет и смысла возобновлять сделку».

Политолог также обратил внимание на то, что России крайне важно поддерживать отношения с африканскими и азиатскими странами, в том числе, с помощью зерновой сделки. Проблема оказалась в том, что сделка работала не совсем так, как задумывалось: выгодополучателями стали по большей части европейские компании.

Она, скорее, обогащает европейские компании, занятые складированием и переработкой. По сути, Россия ничего не потеряет, если примет решение не возобновлять сделку Дмитрий Леви политолог

Тем не менее, политолог не исключил, что спустя время после прекращения сделки, переговоры о ее продлении будут возобновлены со стороны западных стран. Вопрос в том, будет ли достигнут компромисс в соблюдении условий России.

«Проблема еще в том, что для Европы и США мы стали токсичными. Это не вопрос объективности, а политически навязанное восприятие. На уровне двусторонних переговоров все ведут себя спокойно, нет того яда, который плещется на уровне СМИ. Так что проблем договориться нет, есть проблема в репутации. Если вектор сменится, то западные страны будут готовы пойти нам навстречу, обсудить более выгодные для России условия сделки», — допустил Леви.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для продления зерновой сделки. По его словам, западные партнеры не выполнили требований России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки.