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19:09, 22 июня 2023Мир

Дуда признался в симпатии к Зеленскому

Президент Польши Дуда: мы с Зеленским уважаем друг друга и не стремимся никому навредить
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Польша и Украина находятся в дружественных отношениях и не стремятся друг другу навредить, такая же тенденция сохраняется и в отношении лидеров государств. Об уважении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу ICTV.

«Мы с президентом Зеленским уважаем друг друга, но занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный — никто не хочет никому навредить», — поведал Дуда.

Ранее депутаты польского сейма (нижняя палата парламента Польши) одобрили резолюцию о вступлении Украины в НАТО. Резолюцию поддержали 443 депутата, двое выступили против, еще семь политиков воздержались от голосования.

15 июня стало известно, что депутаты Европарламента в резолюции призвали НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс по завершении украинского конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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