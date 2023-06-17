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00:43, 17 июня 2023Мир

Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО

Сейм Польши одобрил резолюцию о вступлении Украины к НАТО

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

Депутаты польского сейма (нижняя палата парламента Польши) одобрили резолюцию о вступлении Украины к НАТО. Об этом сообщает Polskie Radio.

Резолюцию поддержали 443 депутата, двое выступили против, еще семь политиков воздержались от голосования.

В документе говорится, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс остается за Киевом и странами-членами блока. При этом депутаты сейма Польши добавили, что в случае Украины можно использовать процедуру приглашения, как было с Финляндией и Швецией.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина отстаивает не только свою государственность, а также и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

15 июня стало известно, что депутаты Европарламента в резолюции призвали НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс по завершении украинского конфликта.

Политики также призвали ЕС и членов альянса к тесному взаимодействию и сотрудничеству с Киевом еще до окончательного принятия страны в состав блока для предоставления украинской стороне необходимых гарантий безопасности после завершения конфликта.

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    Марина Совина
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