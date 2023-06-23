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12:04, 23 июня 2023Наука и техника

Названы сроки модернизации российского «Стерегущего»

Источник ТАСС: модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Модернизация головного корвета «Стерегущий» проекта 20380 стартует в начале 2024 года на Кронштадтском морском заводе (КМЗ). Соответствующие сроки ТАСС назвал источник в военно-морской сфере.

По его словам, государственный контракт на работы планируется заключить до конца 2023 года. Работы на объекте начнутся в начале следующего года. В документе будут закреплены сроки возвращения корвета в строй.

Источник добавил, что в настоящее время специалисты определяют системы корабля, которые будут модернизированы, а также объем финансирования. Собеседник отметил, что после модернизации головного корабля планируется обновить другие корветы проекта 20380.

В марте агентство со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщило, что в ходе модернизации «Стерегущий» получит новый комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут».

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    Иван Потапов
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