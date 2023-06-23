В Уфе открылась выставка художников из России и Белоруссии

В Уфе открылась выставка художников из России и Белоруссии второй половины ХХ века

В Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова в Уфе в преддверии Х Форума регионов России и Беларуси открылась выставка российских и белорусских художников. Выставка «Российские и белорусские художники. Живопись, графика, скульптура, декоративное искусство» продлится до 27 августа, сообщает «Башинформ».

Гости выставки смогут увидеть 106 произведений живописи, графики, народного и профессионального декоративно-прикладного искусства, созданные 63 художниками России и Белоруссии второй половины ХХ века.

Произведения предоставили Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, а также Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Союз художников России и частное собрание в Москве.

Ранее сообщалось, что музей, посвященный русскому художнику и писателю Николаю Рериху, захотели создать в Республике Алтай. Культурное учреждение планируется создать на курорте Манжерок.

