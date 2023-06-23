На станции метро российского города убрали рекламу ЧВК «Вагнер»

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» ночью убрали рекламу ЧВК «Вагнер»

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» убрали рекламу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на источник.

Рекламный плакат демонтировали в ночь на 23 июня по инициативе властей города. Станция «Площадь 1905 года» была единственной станцией метро в Екатеринбурге, где висел баннер ЧВК.

Как уточняет агентство URA.RU, в ближайшее время в городе планируют убрать все плакаты с рекламой вагнеровцев.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дело в отношении создателя ЧВК будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.