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14:56, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян пригласили по-особенному отпраздновать День молодежи

VK объявила о фестивале, посвященному Дню молодежи 24 июня, в 15 регионах России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания VK устраивает фестиваль, посвященный Дню молодежи 24 июня, в 15 регионах России. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в пяти городах — в Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — гости мероприятия смогут пройти викторины от «VK Музыки» и игровой площадки «VK Play», а также найти себе пару с помощью сервиса «VK Знакомства». В программе фестиваля различные конкурсы и лекции от экспертов.

В частности, в Нижнем Новгороде состоится косплей-шоу c участием персонажей культовых игр: Dota 2, LOST ARK, Street fighter, Mortal Kombat, League of Legends и Genshin Impact. Профессиональные косплееры и артисты представят свои образы на сцене и пообщаются с гостями на стенде VK.

Помимо этого, специально к празднику VK запускает уникальный сериал в вертикальном формате. Главный герой в исполнении Темы Пименова, более известного как Waterfork, будет будет пробовать на себе разные профессии и пытаться найти свой путь. В съемках принимали участие известные блогеры и знаменитости. Так, в сериале снялись участники группы IOWA, актер Станислав Ярушин, блогерша Ваша Маруся и многие другие. Сериал выходит на платформе «VK Клипы».

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