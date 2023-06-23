Крупнейшему в мире тропическому лесу предрекли преждевременное исчезновение

Rothamsted Research: леса Амазонии рискуют исчезнуть быстрее, чем ожидалось

На фоне климатического кризиса леса Амазонии могут исчезнуть быстрее, чем ожидалось. Такую судьбу крупнейшему в мире тропическому массиву предрекли исследователи британского научного центра Rothamsted Research в своей новой работе.

Под угрозой катастрофического разрушения в ближайшие десятилетия также находятся 20 процентов экосистем по всему миру, предупредили специалисты. В своих суждениях ученые основываются на компьютерных моделях, показавших, как экологические и климатические кризисы могут усиливать и ускорять друг друга.

По словам исследователей, коллапс экосистем может произойти очень скоро. «Мы действительно можем оказаться последним поколением, которое застало леса Амазонки. Предыдущие исследования экологических переломных моментов предполагали значительные социальные и экономические издержки не ранее середины XXI века. Результаты наших исследований показывают, что эти проблемы могут возникнуть гораздо раньше», — заявил один из руководителей исследования, профессор Саймон Уилкок.

При этом ученый добавил, что в происходящем удалось обнаружить и положительные моменты. Как оказалось, небольшие изменения могут привести как к большим негативным последствиям, так и запустить позитивные изменения.

Ранее в Бразилии придумали необычный способ спасти леса Амазонии. Власти страны запустили социальную программу в рамках которой бедные семьи будут получать плату за работу по сохранению и защите этой экосистемы.