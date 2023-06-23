Белый дом отказался говорить о контрнаступлении Украины

Координатор Белого дома Кирби признал непредсказуемость хода контрнаступления Украины

Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби согласился, что следует признать непредсказуемость боевых действий в конфликте на Украине, в частности контрнаступления Киева. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 июня.

При этом Кирби отказался уточнить, обеспокоены ли США ходом контрнаступления Украины. Он заявил, что Вашингтон сосредоточен на военных поставках Киеву. «Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы украинские вооруженные силы имели все необходимое для успеха. Война непредсказуема. Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать», — сказал он на брифинге в пятницу.

Также координатор Белого дома отметил, что следует признать непредсказуемость боевых действий и того, что «планы могут идти не так, как вы ожидали». «Мы сосредоточены на том, чтобы украинская сторона могла в итоге иметь успех», — заключил он.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.