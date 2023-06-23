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15:38, 23 июня 2023Путешествия

Популярная мусульманская страна выступила за отмену визового режима с Россией

Посол Ирана в России: Тегеран выступает за полную отмену визового режима с Москвой

Фото: Mohammad Amirahmadi / Unsplash

Иран выступил за полную отмену визового режима с Россией. Об этом ТАСС сообщил посол популярной мусульманской страны в Москве Казем Джалали.

«Мы выступаем за отмену виз в целом, чтобы визы для наших граждан не нужны были для поездок в два государства», — заявил дипломат в кулуарах Второго международного алтайского форума.

Посол также напомнил, что с 1 января 2023 года Тегеран и Москва договорились об отмене групповых туристических виз. Однако процесс реализации этого вопроса затянулся, поскольку обе стороны должны были представить список соответствующих туристических фирм.

«За последнее время эти компании были представлены, и мы надеемся, что мы будем свидетелями отмены визы для групповых туристических поездок наших граждан», — добавил Джалали.

Ранее стало известно, что власти Индонезии отказались возобновлять прерванный из-за пандемии коронавируса безвизовый режим со 159 странами, в том числе с Россией. Уточняется, что возможность ее посещения без виз будут иметь лишь граждане других государств региона АСЕАН, а именно Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора.

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    Фариза Бацазова
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