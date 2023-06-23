В Грозном начнут продавать «Москвичи»

Автомобили «Москвич» начнут продавать в Грозном

Грозный пополнит список городов, где продают выпускаемые в Москве автомобили «Москвич». Об этом сообщаетТАСС.

До конца года концерн планирует открыть новые дилерские центры в 31 городе. «С 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич"», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Дилерские центры появятся в том числе в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах.

Ранее московскй завод «Москвич» раскрыл, сколько автомобилей удалось продать за первые шесть месяцев 2023 года. Их количество достигло 2,5 тысячи.