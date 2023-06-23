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16:35, 23 июня 2023Моя страна

Первая самка леопарда Уссурийского заповедника получила имя

Первую самку леопарда, переселенную в Уссурийский заповедник, назвали Нарвой

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Первая самка дальневосточного леопарда Leo 248F, переселенная в Уссурийский заповедник из нацпарка Земля леопарда, получила имя — ее назвали Нарва, в честь реки, рядом с которой она жила раньше. Об этом сообщает VL.RU.

Сразу после переселения пару леопардов называли «Адамом и Евой» Уссурийского заповедника, однако официальные имена им выбрали позднее. Самка Leo 248F стала первой, оказавшейся на новой территории, и первой получила новое имя — его выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

«Нарва прекрасная река, у берегов которой самка росла. Это имя будет всем напоминать о ее происхождении. Мы даем имена достаточно спонтанно, ориентируясь на особенности характера животного, если знаем их, или на место, где оно отловлено. В случае с Нарвой именно последний фактор и сыграл ключевую роль», — рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко.

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За передвижением животных по новой территории следят с помощью индивидуальных спутниковых ошейников, которые определяют позиции леопардов каждый час и ежедневно отправляют данные ученым. Так они выяснили, что Нарву охватил инстинкт исследователя – сначала она ушла на юг, затем вернулась на место выпуска и обследовала всю восточную часть заповедника, где сейчас находится и успешно охотится. Она продолжает проявлять здоровую активность, преодолевая в среднем около 8 километров в день.

Пару леопардов переселили в Уссурийский заповедник 26 мая в рамках программы по восстановлению популяции хищников. Вторым в паре стал самец Leo 270M. Их перемещали по очереди и «мягким» способом — в состоянии сна оставили в специальном вольере, который они покинули уже без присутствия людей.

Через несколько дней, 31 мая 2023 года, в Уссурийский заповедник переехал спасенный дальневосточный леопард Leo 260M. Он сейчас в северной части заповедника активно осваивает новые участки, успешно охотится, и проходит около 6 километров в сутки.

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    Сергей Истомин
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