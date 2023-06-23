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20:51, 23 июня 2023Среда обитания

Мэр российского города проехал на маршрутке и испортил себе настроение

Мэр Новороссийска Кравченко назвал маршрутку идеальным местом, чтобы испортить настроение

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проехал на маршрутке по городу и остался недоволен. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В публикации глава населенного пункта назвал этот вид транспорта «идеальным местом, чтобы испортить себе настроение с утра». Кравченко не устроили хамское поведение водителя, санитарная обстановка в салоне и отказ от использования кондиционера — его включили только после просьбы об этом. «Все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне», — признал мэр.

Кравченко пообещал, что власти региона усилят контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом. Проверки, по словам мэра, станут проводить регулярно.

Ранее пригородные автобусы и маршрутки назвали самыми опасными видами общественного транспорта в России. По данным страховщиков, в происшествиях с этими средствами передвижения фиксируют наибольшее число пострадавших и самые тяжелые травмы у пассажиров.

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    Анна Аверьянова
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