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18:00, 23 июня 2023Мир

Китай призвал отказаться от эскалации вокруг Украины

Зампостпреда КНР при ООН Шуан призвал отказаться от эскалации украинского конфликта

Фото: Andrii Dubchak / Reuters

Китай обращается к мировому сообществу с призывом отказаться от эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Боевые действия на Украине проходят этап эскалации. Разрушение Каховской ГЭС напоминает о том, что, если боевые действия продолжатся, будут возникать все новые риски», — высказался он. Дипломат выразил надежду, что международное сообщество воздержится от эскалации напряженности.

Ранее Шуан осудил постоянные поставки Украине вооружений со стороны западных государств. Дипломат обратил внимание на то, что такой расклад событий значительно уменьшает шансы добиться начала переговоров о мире.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

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    Алина Гончарова
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