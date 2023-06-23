Песков ответил Макрону на обвинение России в неоколониализме

Представитель Кремля Песков: третьи страны не должны заботить отношения России с Африкой

Отношения России и Африки не должны становиться предметом озабоченности третьих стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы также не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было», — прокомментировал представитель Кремля слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы дестабилизирующей и невыгодной роли Москвы для африканского континента и международного сообщества в целом.

Ранее Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. «Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу. Она стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в XXI веке, ведя империалистическую войну с соседней Украиной», — заявил французский лидер, обвинив Россию в расшатывании обстановки в Африке с помощью наемной армии.