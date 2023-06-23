Премьер Индии призвал все страны к установлению мира на Украине

Премьер Индии: страны должны сделать все, чтобы «остановить страдания людей» на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что государства должны сделать все возможное, чтобы установить мир на Украине и прекратить боевые действия. Во время визита в США политик также призвал «остановить страдания людей», пишет ТАСС.

«Я говорю прямо и публично: это не эра войны. Это эра диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить страдания людей», — подчеркнул Нарендра.

По мнению премьера, за последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу». Эта ситуация особенно задела страны глобального Юга, считает Нарендра Моди.

Премьер-министр Индии также отметил, что глобальный порядок упирается на уважение ряда принципов Устава ООН и мирное урегулирование споров.

Ранее президент США Джо Байден и Нарендра Моди выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что страны поддерживают территориальную целостность Украины. Политики также обратили внимание на негативное влияние происходящего на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.

Премьер Индии приехал в США с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.