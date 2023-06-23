Мизулина призвала отменить концерт Темниковой в Санкт-Петербурге

Мизулина призвала отменить концерт экс-солистки «Серебра» Темниковой в Санкт-Петербурге

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала отменить концерт бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выступление певицы было запланировано в рамках праздника выпускников «Алые паруса» 24 июня, однако общественница выразила надежду, что организаторы мероприятия примут к сведению тот факт, что Темникова выступала против проведения специальной военной операции на Украине (СВО).

«Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного», — написала Мизулина.

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что глава ЛБИ Екатерина Мизулина прикрывает жажду популярности защитой детей в сети.