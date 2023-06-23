Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:24, 23 июня 2023Культура

Мизулина призвала отменить концерт Темниковой в Санкт-Петербурге

Мизулина призвала отменить концерт экс-солистки «Серебра» Темниковой в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала отменить концерт бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выступление певицы было запланировано в рамках праздника выпускников «Алые паруса» 24 июня, однако общественница выразила надежду, что организаторы мероприятия примут к сведению тот факт, что Темникова выступала против проведения специальной военной операции на Украине (СВО).

«Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного», — написала Мизулина.

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что глава ЛБИ Екатерина Мизулина прикрывает жажду популярности защитой детей в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    Россиян предупредили о резком росте активности мошенников
    Потоп на подмосковной улице попал на видео
    На крыше школы в Москве нашли беспилотник
    В Стамбуле предотвратили теракт
    Российские войска сбили четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У»
    Россия отказалась уведомлять США об испытаниях «Посейдона»
    Нырышкин заявил о сохраняющихся притязаниях Польши на Западную Украину
    Иммунолог развеял распространенные мифы об аллергии
    Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на Времевском выступе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.