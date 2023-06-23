Командиры раскрыли задачи российских отрядов теробороны на границе с Украиной

Командир белгородского отряда теробороны рассказал о вычислении диверсантов возле границы

Отряды территориальной обороны Белгородской области помогают российским военнослужащим вычислять диверсантов, пересекших российско-украинскую границу. Эту и другие задачи формирований раскрыли их командиры в беседе с РБК.

По словам командира с позывным Инструктор Виктор, участники теробороны задействованы в охране мостов, а также обеспечивают пропускной режим на блокпостах в приграничных районах. «Мы также помогаем вычислять диверсантов — настоящих, тех, которые заходят на российскую территорию поодиночке, пытаются слиться с местным населением, собирают информацию или готовят диверсию. Например, недавно поступила ориентировка на двух человек, мы их задержали и передали для дальнейшего разбирательства», — поделился он.

Инструктор Виктор объяснил, что в территориальную оборону вступают местные жители, которые хорошо знают друг друга, поэтому им легко обнаружить «чужаков».

В свою очередь, командир другого местного отряда теробороны Александр Курчевский рассказал, что на охраняемых блокпостах вблизи украинской границы стоят по два сотрудника полиции и по два дружинника в бронижелетах и касках. Они останавливают и осматривают проезжающие автомобили. «Например, мы организовывали круглосуточные дежурства после прорыва диверсантов в Грайвороне, после того как начали обстреливать Шебекинский округ», — сообщил россиянин.

Кроме того, участники теробороны дежурят в приграничных населенных пунктах по ночам. По словам Курчевского, в регионе есть точки, с которых просматривается вся округа. В таких местах размещаются по два человека. «Я называю это "слушать воздух". Где-то зашумела бронетехника, сработала система ПВО, прозвучали взрывы на земле — их задача это отследить, немедленно известить командира подразделения, которому они подчиняются, и главу местной администрации», — объяснил он.

Мужчина также сообщил, что дружинники начали работу в Богородской области с первых дней спецоперации. Еще с февраля 2022 года они начали помогать военным в решении вопросов снабжения, например, в случае поломки генератора.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. По словам лидера фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, речь идет об отрядах дружинников, созданных по решению региональных властей. Таким формированиям предлагается разрешить использовать боевое стрелковое оружие для обучения стрельбе, участия в контртеррористических операциях, а также для охраны населения и объектов инфраструктуры.