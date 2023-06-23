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16:18, 23 июня 2023Бывший СССР

Глава сухопутных войск Украины признал трудности в преодолении обороны России

Глава сухопутных войск Украины Сырский признал трудности при наступлении на оборону России

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Российские военные предугадывают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выстраивают труднопреодолимую линию обороны, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian.

«Противник предвидел и продолжает предвидеть наиболее опасные направления наших маневров и выстраивает там сильную оборону, которую довольно трудно прорвать» , — сказал Сырский.

Он также призвал не недооценивать российских военных, которые пытаются перехватить инициативу у наступающих ВСУ.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что причина неудач ВСУ в рамках контрнаступления заключается не в дефиците вооружений, а в грамотных действиях министерства обороны России, самоотверженной работе волонтеров и мужестве солдат.

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    Алевтина Запольская
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