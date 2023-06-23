Россия заявила о нежелании поддерживать поставки богатым странам зерна с Украины

Небензя: Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна богатым странам

Россия не собирается поддерживать коммерческие поставки украинского зерна богатым западным странам. О нежелании Москвы заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия перспектив зерновой сделки. По его словам, западные партнеры не выполнили требований России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки.