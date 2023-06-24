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10:05, 24 июня 2023Россия

Путин назвал выступление Пригожина вооруженным мятежом

Владимир Путин назвал выступление основателя ЧВК «Вагнера» Пригожина вооруженным мятежом

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал выступление основателя частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгения Пригожина вооруженным мятежом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», трансляцию ведет онлайн-платформа «Смотрим».

По словам главы государства, произошедшая ситуация является ударом в спину стране и народу. Он отметил, что действия, раскалывающие единство России, можно назвать не иначе как отступничеством.

В связи с эти российский лидер пообещал, что все, кто готовил «вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Варвара Кошечкина
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