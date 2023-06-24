Путин назвал выступление Пригожина вооруженным мятежом

Владимир Путин назвал выступление основателя ЧВК «Вагнера» Пригожина вооруженным мятежом

Президент России Владимир Путин назвал выступление основателя частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгения Пригожина вооруженным мятежом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», трансляцию ведет онлайн-платформа «Смотрим».

По словам главы государства, произошедшая ситуация является ударом в спину стране и народу. Он отметил, что действия, раскалывающие единство России, можно назвать не иначе как отступничеством.

В связи с эти российский лидер пообещал, что все, кто готовил «вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

