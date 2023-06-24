Россиянин напал с молотком на сотрудницу сауны и получил восемь лет колонии

На Алтае осудили на 8 лет мужчину, избившего молотком сотрудницу сауны ради 5 тысяч рублей

В Алтайском крае суд приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы мужчину, осужденного за разбойное нападение на сотрудницу сауны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ и будет отбывать наказание.

По данным ведомства, ночью во время новогодних каникул фигурант стоял пьяным в холе сауны. Он дождался, когда администратор повернулась к нему спиной, достал из рукава куртки молоток и ударил женщину шесть раз по голове. Та потеряла сознание и упала на пол. Тогда осужденный прошел в помещение администратора и забрал пять тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области мужчина при задержании напал с ножом на сотрудника ИК-14.