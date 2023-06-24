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02:52, 24 июня 2023Россия

Финансист рассказала о праве банков блокировать счета без объяснения причин

Финансист Грекова объяснила, в каких случаях банк может заблокировать средства на счетах

Фото: Reuters

Директор института комплаенса и этики бизнеса высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова рассказала, когда банки могут заблокировать счет клиента без объяснения причин. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Грекова отметила, что существует несколько ситуаций, когда кредитная организация не только вправе пойти на такой шаг, но и обязана провести блокировку. При этом она пояснила, что блокировка карты и блокировка счета в банке — это разные вещи. Если операции по карте можно заблокировать в случае подозрения на мошенничество, то счет в этой ситуации останется работающим. В ситуации, когда банк блокирует именно счет, клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки.

Банк обязан заблокировать средства согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае получения сигнала из Росфинмониторинга.

В таком случае блокировку можно снять только устранив ее причину: обратиться в суд для исключения из указанных перечней. Для этого клиенту придется обосновать экономический смысл операции и предоставить все запрашиваемые банком документы.

Также банк может приостановить вызвавшую подозрение операцию и запросить устное подтверждение клиента о том, что он ее проводил.

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    Екатерина Подвигина
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