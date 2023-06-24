В Совете Федерации Пригожина сравнили с генералом Власовым

Замглавы оборонного комитета Совфеда Муратов сравнил Пригожина с генералом Власовым

В Совете Федерации Евгения Пригожина сравнили с генералом Андреем Власовым. Такую мысль замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов высказал в своем Telegram-канале.

По его мнению, глава ЧВК «Вагнер» современная версия генерала Власова, перешедшего на сторону нацистской Германии. «Если человеку, офицеру и командиру доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну, а он развернул свое оружие в другую сторону, как в свое время это сделал "главный" предатель Великой Отечественной войны генерал Власов. То же самое сегодня повторил и Пригожин. Пригожин — это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается», — заявляет Муратов.

Сенатор еще раз подчеркнул, что расценивает ситуацию с ЧВК «Вагнер» как удар в спину. «Это предательство Родины, какими бы целями и идеями он не прикрывался», — считает он. Он подчеркивает, что сейчас важно и необходимо сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина.

А Пригожину он напоминает слова немецкого генерала Иоганна Вайса, который был задержан во время провала заговора против Гитлера: «Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство».

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».