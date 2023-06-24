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19:32, 24 июня 2023Бывший СССР

ВСУ назвали мятеж «Вагнера» хорошим шансом для Киева и захотели его использовать

Советник главы МО Украины Сак: ВСУ назвали мятеж «Вагнера» хорошим шансом для Киева

Фото: РИА Новости

Советник министра обороны Украины Юрий Сак в беседе с газетой Independent заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и собираются им воспользоваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Сак отметил, что украинское руководство внимательно следит за «настоящим военным переворотом». «Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот — не исключение», — утверждает советник главы МО Украины.

Как сообщил Independent спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, Украина планирует воспользоваться сложившейся ситуацией при проведении контрнаступления. «Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации... Мы обязательно воспользуемся замешательством противника», — заявляет спикер.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал мятеж ЧВК «Вагнер» хорошо продуманной и спланированной операцией и подчеркнул, что ее конечной целью является захват власти в России. Медведев добавил, что развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему «срежиссированного госпереворота».

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Алиса Удовик
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