Юристы допустили иск родственников пассажиров «Титана» к компании

Подписанный пассажирами «Титана» отказ от претензий не исключает иска против компании

Документы с отказом от претензий, которые могли подписать пассажиры затонувшего батискафа «Титан», не исключают иски родственников погибших против компании OceanGate Expeditions, организовавшей погружение. Об этом британскому телеканалу Sky News рассказали юристы.

Американский юрист Мэттью Шеффер уточнил, что суд может признать этот документ не имеющим силы. Это произойдет в том случае, если будет доказано, что от пассажиров скрыли информацию о каких-либо важных особенностях конструкции батискафа. Также суд может принять подобное решение, если владелец батискафа использовал его, зная об опасности.

Адвокат и бывший агент Секретной службы США Тимоти Аллен допустил, что родственники смогут подать в суд. По его словам, компанию могут привлечь к отвественности, если будет доказано, что она несет ответственность за дефекты в конструкции аппарата. Специалист добавил, что многое будет зависеть от итогов расследования и причин аварии.

Журналист CBS Дэвид Поуг, погружавшийся на батискафе в 2022 году, рассказал, что подписывал многостраничный документ с отказом от претензий к OceanGate Expeditions.

Ранее Канада официально начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.