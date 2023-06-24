Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 24 июня 2023Россия

Глава СВР заявил о провалившейся попытке раскачать общество

Глава СВР Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество провалилась

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество с помощью вооруженного мятежа провалилась. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа — это самое страшное преступление, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами.

К тому же глава СВР добавил, что на данный момент стало ясно, что у ЧВК «Вагнер» провалилась попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей
    Глава СВР заявил о провалившейся попытке раскачать общество
    Латвия прекратила выдавать россиянам все типы виз
    МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве
    Песков опроверг сообщения об отъезде Путина в Петербург
    В Совете Федерации Пригожина сравнили с генералом Власовым
    Голкипер сборной России рассказал о преимуществах подхода Карпина
    Выпускной бал в Кремлевском дворце отменили
    Губернатор рассказал о последствиях пожара на нефтебазе в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.