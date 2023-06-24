Глава СВР заявил о провалившейся попытке раскачать общество

Глава СВР Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество провалилась

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество с помощью вооруженного мятежа провалилась. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа — это самое страшное преступление, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами.

К тому же глава СВР добавил, что на данный момент стало ясно, что у ЧВК «Вагнер» провалилась попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».