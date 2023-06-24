Путин пообещал защитить россиян от внутреннего предательства
Россия защитит себя от внутреннего предательства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.
«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что он как верховный главнокомандующий и гражданин России сделает все, чтобы отстоять страну и защитить конституционный строй и граждан.
24 июня в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как объяснили в национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.
Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.