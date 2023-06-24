В Ростове-на-Дону изменили схему движения транспорта

Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта в городе

Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам политика, власти принимают все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта. «Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации», — подчеркнул Логвиненко.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения городской администрации и службам жизнеобеспечения сохранить функционирование всех городских систем в Ростове-на-Дону. Он также призвал жителей города по возможности не покидать свои дома.