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07:04, 24 июня 2023Россия

В Ростове-на-Дону изменили схему движения транспорта

Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта в городе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам политика, власти принимают все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта. «Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации», — подчеркнул Логвиненко.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения городской администрации и службам жизнеобеспечения сохранить функционирование всех городских систем в Ростове-на-Дону. Он также призвал жителей города по возможности не покидать свои дома.

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    Марина Совина
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