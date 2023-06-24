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06:49, 24 июня 2023Россия

Глава Ростовской области дал поручения администрации Ростова-на-Дону

Глава Ростовской области Голубев поручил сохранить функционирование городских систем
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения городской администрации и службам жизнеобеспечения сохранить функционирование всех городских систем в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады», — подчеркнул глава российского региона.

Голубев еще раз призвал жителей Ростовской области без необходимости не покидать дома и не посещать областной центр.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков. Очевидцы заметили людей в камуфляже в районе штаба ЮВО, главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

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    Марина Совина
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