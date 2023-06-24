В Госдуме заявили о возможности бойцов ЧВК «Вагнер» избежать наказания

Депутат Крашенинников: бойцы ЧВК «Вагнер» могут избежать наказания, если сложат оружие

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что у бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть возможность сложить оружие и избежать наказания. Его слова приводит ТАСС.

Крашенинников подчеркнул необходимость достаточно быстро сложить оружие, чтобы избежать наказания. По словам депутата, в этом вопросе нужно учитывать заслуги бойцов в ходе специальной военной операции.

Ранее спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».