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10:10, 24 июня 2023Россия

Путин отдал приказы всем спецслужбам

Президент Путин отдал приказы всем российским спецслужбам

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин отдал приказы всем российским спецслужбам. Поручения он отдал во время обращения к Российской армии и гражданам. Трансляция речи главы государства велась в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам президента, приказ получили и армия, и правоохранители.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание», — заявил глава государства.

С таким обращением Путин выступил на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Марк Леонов
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