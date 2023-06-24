Танк заблокировал ворота цирка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону танк заблокировал проезд в городской цирк

ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность.

Начало событий в новости ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность.

В Ростове-на-Дону танк блокировал ворота цирка, расположенного поблизости от штаба ЮВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чей именно танк — Минобороны или частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расположился в воротах цирка, не уточняется.

Минобороны уже выпустило обращение к бойцам ЧВК с призывом одуматься и не участвовать в мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».