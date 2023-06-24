Минобороны России обратилось к ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны России обратилось к бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с просьбой выйти на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В Минобороны заявили, что бойцов «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже». По данным министерства, некоторые представители отрядов обратились за помощью для обеспечения возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).