Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 24 июня 2023Бывший СССР

ВКС России нанесли групповой удар по украинским аэродромам

Минобороны: ВКС России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки Украины

Фото: РИА Новости

Ночью 24 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по аэродромам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным министерства, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области и аэродроме Днепр. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удар по украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области в ответ на атаку, которую Вооруженные силы Украины предприняли в отношении ведущего в Крым Чонгарского моста. В результате российского удара 23 июня на объекте ВСУ был уничтожен склад, на котором хранились крылатые ракеты Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Ракета попала во двор жилого комплекса в Воронеже
    В центре Ростова-на-Дону расставили машины с пулеметами «Утес» около штаба ЮВО
    Песков сообщил о работе Путина в Кремле
    Жителей Липецкой области попросили без необходимости не покидать свои дома
    Попытку удара по вертолету под Воронежем сняли на видео
    ВКС России нанесли групповой удар по украинским аэродромам
    Минобороны России сообщило об уничтожении 24 украинских беспилотников
    В Минобороны заявили об ответе на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
    Стало известно о возможном ограничении работы интернета в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.