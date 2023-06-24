ВКС России нанесли групповой удар по украинским аэродромам

Минобороны: ВКС России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки Украины

Ночью 24 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по аэродромам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным министерства, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области и аэродроме Днепр. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удар по украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области в ответ на атаку, которую Вооруженные силы Украины предприняли в отношении ведущего в Крым Чонгарского моста. В результате российского удара 23 июня на объекте ВСУ был уничтожен склад, на котором хранились крылатые ракеты Storm Shadow.

