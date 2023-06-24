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14:43, 24 июня 2023Россия

Ракета попала во двор жилого комплекса в Воронеже

Момент попадания ракеты во двор жилого комплекса в Воронеже сняли на видео

Момент попадания ракеты во двор жилого комплекса в Воронеже сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Как сообщает издание, ракета упала в районе парковки на улице Адмирала Чурсина. Согласно опубликованным кадрам, в момент детонации один из автомобилей выезжал из двора и находился близко к месту взрыва.

О пострадавших не сообщается. SHOT уточняет, что при взрыве были повреждены более 10 автомобилей.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

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    Марк Леонов
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