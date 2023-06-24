Байден обсудил с лидерами Франции, Германии и Британии мятеж в России

Белый дом: президент США Байден обсудил мятеж в России с Макроном, Шольцем и Сунаком

Президент США Джо Байден обсудил мятеж в России с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщил Белый дом.

«Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак созвал экстренное совещание по безопасности COBRA из-за ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России.

В то же время представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».