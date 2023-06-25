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20:56, 25 июня 2023Силовые структуры

Против россиянина возбудили дело о госизмене за денежные переводы ВСУ

В Амурской области россиянин стал фигурантом уголовного дела за финансирование ВСУ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего россиянина. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, дело по статье о госизмене в отношении мужчины завели 14 июня. Причиной стало финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). С сентября 2022 года по январь 2023 года подозреваемый осуществлял регулярные денежные переводы, которые потом использовались в интересах ВСУ. Задержанному было предъявлено обвинение, по решению суда на время следствия его отправили в СИЗО.

23 июня следствие ФСБ возбудила дело в отношении россиянина Хецоидзе по статье о государственной измене.

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    Владимир Седов
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