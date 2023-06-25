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19:22, 25 июня 2023Путешествия

Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения

Друг погибшего миллиардера Хардинга призывал его не погружаться к «Титанику» на батискафе

Фото: NOAA Office of Ocean Exploration / AP

Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково предупреждал своего друга, британского миллиардера Хэмиша Хардинга об опасности погружения на батискафе «Титан» к затонувшему «Титанику», но тот его не послушал. Об этом Весково рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

Весково добавил, что Хэмиш просил у него погрузиться к «Титанику» на его подводной лодке, но тот отказал. Когда Весково узнал о планах погружения на «Титане», он попытался отговорить Хардинга.

«Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат. Это был лишь вопрос времени, когда они (компания OceanGate — примечание "Ленты ру") убили бы кого-то», — сказал миллиардер.

Он отметил, что озвучил Хардингу свои опасения по поводу безопасности и конструкции подводного аппарата, но тот очень хотел погрузиться к «Титанику», а это была единственная возможность. Весково задался вопросом, не должен ли он был поднять большой скандал и быть более агрессивным.

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18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. После этого Береговая охрана США заявила, что все пять членов экипажа батискафа — генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле, — погибли.

Эксперты еще в 2018 году утверждали, что «Титан» потенциально опасен для пассажиров и нуждается в дополнительных испытаниях. Они также утверждали, что OceanGate использует вводящие в заблуждение маркетинговые ходы, так как заверяла в соответствии аппарата стандартам безопасности, но не планировала официально его сертифицировать.

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    Сергей Истомин
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