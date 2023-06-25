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15:49, 25 июня 2023Силовые структуры

СКР начал расследование преступлений украинских военных в Белгородской области

СКР устанавливает украинских военных, обстрелявших села и хутора в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Следователи начали устанавливать личности украинских военных, причастных к обстрелам населенных пунктов в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 24 июня украинские боевики обстреляли села Красный Хутор, Журавлевка, Казинка и Кукуевка, а также хутора Понуры и Старый.

Кроме того, под обстрел попал частный дом в городе Грайворон и ряд сел рядом с Шебекино. Никто из местных жителей не пострадал.

В течение месяца Белгородскую область более 7,8 тысячи раз атаковали с территории Украины. Более пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу. По Грайворонскому городскому округу ударили более тысячи раз.

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    Елизавета Новикова
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