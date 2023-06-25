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03:31, 25 июня 2023Мир

Власти США пытались звонками успокоить коллег в ЕС на фоне ситуации в России

Politico: власти США звонили коллегам в ЕС, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Власти США звонили коллегам в Европе, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Так, с европейскими коллегами поговорили президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По словам чиновника, целью разговоров также было подтверждение необходимости соблюдения нейтралитета. «Не надо праздновать победу», — сказал собеседник издания.

При этом представители США и ЕС согласились в том, что на данный момент Украина имеет «беспрецедентную возможность для наступления». Администрация США также попыталась оценить потенциальные последствия случившегося в России для конфликта на Украине. В то же время, официальную оценку произошедшего Вашингтон еще не подготовил: должностные лица предупредили, что еще слишком рано делать окончательные выводы.

О том, что Джо Байден обсудил мятеж в России с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, Белый дом сообщал ранее.

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    Марина Совина
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