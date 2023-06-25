По факту исчезновения троих детей в российском регионе возбуждено уголовное дело

В Приморье возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке Арсеньевка

В Приморском крае по факту безвестного исчезновения троих детей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, днем 24 июня на речку Арсеньевка в Яковлевском районе пришли купаться четверо детей в возрасте от восьми до 12 лет. Как выяснили следователи, один мальчик начал тонуть и звать на помощь друзей. Те попытались спасти его, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, один ребенок выбрался на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

«Местонахождение троих детей до настоящего времени неизвестно. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Поисковые мероприятия продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В апреле сообщалось, что в Сочи пропали пятеро детей в возрасте 8-13 лет. Они ушли на прогулку, но домой так и не вернулись. В течение суток родители искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. Позднее их нашли живыми, противоправных действий в отношении них не совершалось.