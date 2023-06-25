После гибели двух человек при пожаре в Подмосковье возбудили дело
Из-за смерти двух человек, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека: ребенок-подросток и пожарный.
«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
О пожаре стало известно вечером 25 июня. Уточняется, что спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуировано 10 человек.