После гибели двух человек при пожаре в Подмосковье возбудили дело

После гибели двух человек при пожаре в многоэтажке в Королеве возбуждено уголовное дело

Из-за смерти двух человек, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека: ребенок-подросток и пожарный.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О пожаре стало известно вечером 25 июня. Уточняется, что спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуировано 10 человек.