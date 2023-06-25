Названо количество участников празднования Дня молодежи в России

Более миллиона молодых россиян вместе отметили День молодежи

Более 1,2 миллиона молодых россиян отпраздновали День молодежи по всей стране 24 июня. Фестивали, организованные Росмолодежью совместно с региональными правительствами 14 городов-площадок их проведения, представили масштабную полезную для каждого программу, которая открыла новые пути самореализации в стране миллиону гостей Дня молодежи. Еще восемь городов из числа победителей конкурса «Регион для молодых» 2022 года провели праздник на основе рекомендаций федерального ведомства.

В условиях введенного режима контртеррористической операции и соответствующих ограничений во многих регионах жители в полном объеме не смогли принять участие в программе некоторых площадок фестивалей Дня молодежи.

В городах прошли тематические встречи, где военнослужащие СВО, участники проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот от Росмолодежи поделились фронтовыми историями, провели мастер-классы и ответили на вопросы участников фестиваля. Философия, девиз праздника — «Двигайся на встречу!» — в этот день также прозвучал и в четыех пространствах его спецпроектов — для них были задействованы четыре объекта транспортной инфраструктуры. Специальные форматы празднования Дня молодежи приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий.

Молодые ученые первыми встретили День молодежи на станции метро «Выставочная» в Москве. В ночь на 24 июня они стали участниками специального проекта к празднику — Станция технологий «Создавая будущее». Главной темой мероприятия стали квантовые технологии. «Квантовая ночь» объединила 100 талантливых молодых ученых, инженеров и разработчиков из 40 регионов страны.

После этого 100 молодых учителей, наставников и других представителей образовательной сфере отправились в «Полет знаний» по маршруту «Объединяя столицы» из Москвы в Нижний Новгород — Молодежную столицу России. Пассажиры самолета прослушали лекцию российского дизайнера Артемия Лебедева и сыграли в самую высокую в мире викторину на высоте 11 000 метров.

В Поезде приключений «Открывая Россию» Дня молодежи анонсировали регистрацию на первую федеральную программу обучения специалистов в туризме «Больше, чем путешествие», которая запускается 1 сентября. Также участники специального проекта из 32 регионов разработали новые молодежные туристические маршруты. «Уральский экспресс» проследовал по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма – Екатеринбург», участники посетили экскурсии и прослушали лекции о молодежном туризме в России.

В круиз по Неве на Теплоходе креатива «Наполняясь вдохновением» отправились молодые творцы России — представители креативных индустрий. На борту для них выступили пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин, группа «NANSI & SIDOROV» и артисты клоун-театра «Микос». Кроме того, резиденты «Тавриды» и молодые таланты со всей страны написали гимн Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

Участники праздника в 14 городах — Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму, Казани, Красноярске, Ноябрьске, Хабаровске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде, а также Санкт-Петербурге, Мурманске, Иркутске и Краснодаре — посетили сотни тематических площадок, объединенных треками фестивалей, такими как «Навстречу Карьере» (ярмарки вакансий, где молодые люди нашли для себя стажировки и интересные вакансии), «Навстречу своему делу» («Маркет молодых предпринимателей», на котором малый бизнес получил новых клиентов), «Навстречу креативу» («Открытый микрофон», где молодые таланты смогли привлечь свою первую аудиторию) и многими другими.

Так, например, в треке «Навстречу добру» суммарно на всех площадках было собрано почти тонна гумпомощи в акции «Корзина добра», написано свыше 2,3 тысяч добрых писем, столько же — создано окопных свечей для военнослужащих в зоне боевых действий, более сотни маскировочных сетей, свыше 800 талисманов для наших бойцов СВО.

В этот день в Молодежной столице России — Нижнем Новгороде — озвучили итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». По результатам конкурса субсидии из федерального бюджета распределены между 47 регионами России. Всего в 2023 году поступило 73 заявки от субъектов, поддержанные главами регионов, — что на 22 заявки больше, чем в 2022 году. Из всех регионов-победителей 24 субъекта получают субсидии впервые. По итогам конкурса этого года также поддержаны 4 новых российских субъекта.

Здесь же, в Нижнем Новгороде открыли прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи. Регистрация российских и иностранных молодых людей будет проходить на официальном сайте ВФМ-2024. Первую заявку на участие в Фестивале подала студентка РУДН Дарья Семенова. Именно она в январе этого года предложила президенту России провести Фестиваль в России.

С поздравлениями на сцене федеральной площадки в Хабаровске к молодым россиянам обратилась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Здесь же, на Дальнем Востоке, в новом парке экстремальных видов спорта, который открыли 1 июня этого года, собрались 40 000 человек, которые приняли участие во Всероссийском фестивале уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика». Это были показательные выступления и мастер-классы по футбольному фристайлу, панне, скейтбордингу, ВМХ, роллер-спорту, диджеингу, кикскутерингу, брейкингу, дрифту и множество других активностей.

Новые возможности федеральной программы Росмолодежи для молодых госслужащих «ГосСтарт» представили в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Хабаровске. С 24 июня открылась регистрация на направления «Мастерская государственной и муниципальной службы» и «ГосСтарт.Стажировки», которые позволят повысить профильные навыки и компетенций действующих госслужащих, а также познакомиться со структурой органов власти и сформировать целостное представление о профессиональной деятельности госслужащих студентам и выпускникам профильных вузов.

Ярким финалом праздника по стране стала масштабная программа фестиваля в Молодежной столице России — торжественной церемонией закрытия на стадионе «Нижний Новгород». На церемонии были представлены истории и достижения молодых россиян в разных сферах: спорт, экология, образование, культура и другие. Одной из тематических линий стала тема патриотизма и поддержки бойцов СВО.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах.

