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19:23, 25 июня 2023Силовые структуры

Испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» зарезала жена

Жена зарезала испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» из Волгоградской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жительница Светлоярского района Волгоградской области зарезала своего мужа, бойца ЧВК «Вагнер», испугавшегося мятежа и ставшего из-за этого излишне эмоциональным. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на экстренные службы.

«Мужчина в свете вчерашних событий сильно боялся, что за ним тоже придут», — рассказал источник.

На фоне происходящего супруги сели ужинать и выпили, после чего мужчина стал агрессивным и попытался применить насилие к жене. Она «не стала терпеть все происходящее» и ударила его в ответ ножом, пояснил собеседник издания.

Рана была глубокой и серьезной, мужчина истек кровью еще до приезда скорой помощи.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

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    Сергей Истомин
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