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07:00, 25 июня 2023Россия

В Крыму начали готовить запросы в Конституционный суд

В Крыму начали готовить два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд РФ по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, главу комитета по законодательству крымского парламента Сергея Трофимова.

По словам Трофимова, первый запрос касается соответствия Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». А второй — официального толкования положений Конституции.

Отмечается, что работа должна завершиться в конце июля-начале августа. Проект запросов планируется представить на открытии осенней сессии крымского парламента.

Ранее Трофимов заявил, что Крым передали с грубейшими нарушениями Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР. Он отметил, что это является поводом для пересмотра и отмены решения 1954 года. Также, по его словам, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи Крыма в состав УССР не было никаких оснований.

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    Екатерина Подвигина
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