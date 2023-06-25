Блогер раскрыл простые способы избавить одежду от плесени

Менеджер сети химчисток Позняк: избавить одежду от плесени поможет перекись водорода

Топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves Закари Позняк с никнеймом @jeeves_ny раскрыл простые способы избавить одежду от плесени. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте

По словам эксперта, справиться с данной проблемой поможет белый уксус, который следует налить в отдел для кондиционера при стирке. В то же время в качестве альтернативы специалист предложил использовать хлорный отбеливатель. Потребуется смешать его с горячей водой и затем замочить в данном растворе вещи.

Кроме того, можно втереть в пораженные плесенью участки перекись водорода и впоследствии поместить одежду в стиральную машину, добавил автор ролика.

В мае блогерша Николь Жак раскрыла простой способ удалить пятна от травы с белой одежды. По словам инфлюэнсерши, справиться с данной проблемой поможет раствор из трех ингредиентов. Так, следует смешать две части перекиси водорода и одну часть жидкости для мытья посуды, добавив чайную ложку соды.